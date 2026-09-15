La Junta destina 1,9 millones a modernizar el centro de cría de lince en La Olivilla

Santa Elena (Jaén), 15 de septiembre de 2026. La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fina Martínez, ha puesto en valor las actuaciones de mejora, modernización y ampliación que la Junta de Andalucía va a llevar a cabo en el Centro de Cría de Lince ibérico La Olivilla, en Jaén, que van a suponer una inversión cercana a 1,9 millones de euros, de fondos europeos Feder, lo que, en su opinión, "demuestra el compromiso del Gobierno andaluz con la recuperación de la especie y por este centro, que constituye una pieza esencial en la estrategia de conservación del lince ibérico a escala nacional e internacional".