La Junta destina 3,3 millones a la conservación de Madinat al-Zahra en Córdoba

Córdoba, 29 de julio de 2026. La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, acompañada por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha visitado este miércoles el Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra para presentar "las últimas actuaciones impulsadas desde 2025 por el Gobierno andaluz que, por valor de más de 3,3 millones de euros, tienen como objetivo implementar la conservación, sostenibilidad, investigación y difusión de este bien, reconocido como Patrimonio Mundial por la Unesco en 2018".