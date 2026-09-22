La Junta destina 62 millones de euros a startups y crecimiento empresarial andaluz

Sevilla, 22 de septiembre de 2026. La Junta de Andalucía impulsará en esta legislatura el emprendimiento y el crecimiento empresarial a través de la conexión entre Andalucía Trade y Andalucía Emprende, los dos instrumentos con los que cuenta en esta materia, y bajo las directrices de la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación. Esa "confluencia de capacidades" del Ejecutivo autonómico y de sus entidades permitirá poner a disposición del ecosistema de innovación y emprendimiento 62 millones de euros, tal y como lo ha expuesto el consejero Jorge Paradela durante la inauguración de la edición 2026 de Al Andalus Innovation Venture.