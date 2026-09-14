La Junta destinará a la agroindustria doce millones para paliar pérdidas por las borrascas

Sevilla, 14 de septiembre de 2026. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha anunciado este lunes que la Junta de Andalucía va a lanzar una convocatoria de ayudas por valor de doce millones de euros para la agroindustria con el objetivo de reparar las pérdidas ocasionadas en el sector con motivo de las borrascas de este año. Además, este impulso económico quedará completado con una campaña de promoción de productos andaluces a nivel nacional durante 2026-2027 con el objetivo de poner en valor los productos andaluces de kilómetro cero y acompañar a las empresas en su expansión territorial.