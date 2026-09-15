Junta dice que Colegio Virgen de Luna de Pozoblanco tiene refuerzos para niños con necesidades

Málaga, 15 de septiembre de 2026. La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha asegurado este martes que en el Colegio Virgen de Luna de Pozoblanco (Córdoba), donde las familias se quejan de la falta de profesores para siete niños con necesidades educativas especiales, desde el Gobierno regional "se ha reforzado el personal que hay", de forma que hay dos maestros de PT y un tercero "como consecuencia de que el centro está en una Zona de Transformación Social (ZTS)".