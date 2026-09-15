La Junta de Extremadura destinará 22 millones a construir 110 viviendas protegidas

Mérida, 15 de septiembre de 2026. El Consejo de Gobierno ha aprobado una transferencia de casi 22 millones de euros a la sociedad pública Urvipexsa para la construcción de 110 viviendas protegidas en las localidades de Cáceres, Arroyo de la Luz y Guareña. Así, las primeras actuaciones, que se encuentran en un estado de desarrollo más avanzado en este 2026, son 100 viviendas en Cáceres, cuatro en Arroyo de la Luz y seis en Guareña y la aportación para ello es de 21.833.404 euros. (Fuente: Junta de Extremadura)