La Junta de Extremadura impulsa la futura ley de simplificación administrativa

Mérida, 25 de junio de 2026. El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, expone los objetivos de la futura ley de simplificación administrativa. Una ley que establezca que la Administración "debe pedir una sola vez los datos, que debe consultar por sí misma toda la información que ya está disponible, que debe utilizar lenguaje claro, que debe reducir documentos, que debe medir tiempos y cargas y que debe usar declaraciones responsables o comunicaciones cuando la normativa y el riesgo lo permitan", ha avanzado Santamaría.