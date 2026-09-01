La Junta flexibilizará las ayudas de la PAC tras el incendio de Niebla (Huelva)

Sevilla, 1 de septiembre de 2026. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado este martes la puesta en marcha de medidas de apoyo a los afectados por el incendio forestal iniciado el 6 de agosto en el municipio de Niebla (Huelva), entre las que se incluye la flexibilización de los requisitos de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) para evitar que los ganaderos y agricultores perjudicados pierdan este sustento económico tras la pérdida de su potencial productivo.