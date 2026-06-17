La Junta y Fuengirola (Málaga) proponen Santa Fe como sede judicial eficiente

Fuengirola (Málaga), 17 de junio de 2026. El consejero en funciones de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha calificado el nuevo complejo Santa Fe de Los Boliches, impulsado por el Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga), como "una solución imaginativa y eficiente", al integrar varios usos, entre ellos el judicial con la futura sede del tribunal de instancia. Según ha señalado, "existía un problema de infraestructuras, de liquidez y de falta de suelo, y con este complejo el Consistorio los resuelve todos".