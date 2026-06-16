La Junta y Fundación Endesa avanzan en salvaguarda del águila imperial y milano real en Doñana

Almonte (Huelva), 16 de junio de 2026. La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente en funciones, Catalina García, ha asistido este martes a los trabajos de anillamiento de un ejemplar de águila imperial en el Espacio Natural de Doñana, en una visita enmarcada dentro del proyecto compartido por la Junta de Andalucía y la Fundación Endesa para la protección y recuperación del águila imperial ibérica (Aquila adalberti) y el milano real (Milvus milvus), dos especies paradigmáticas de la fauna amenazada en este enclave natural privilegiado.