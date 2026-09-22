La Junta garantiza apoyo a las familias tras la denuncia ante la UE del accidente de Adamuz

Sevilla, 22 de septiembre de 2026. La vicepresidenta tercera de la Junta, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha mostrado el respaldo del ejecutivo autonómico a las familias del accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), después de que la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz haya presentado una denuncia administrativa ante la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA) para exigir "una intervención urgente" y "garantizar la seguridad ferroviaria de España. (Fuente: Junta de Andalucía)