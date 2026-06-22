La Junta homenajea a mujeres LGTBI con la campaña 'Orgullosas' por la diversidad

Sevilla, 22 de junio de 2026. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en funciones, Loles López, ha presentado este lunes en el parque de atracciones Isla Mágica de Sevilla la campaña con la que el Gobierno andaluz conmemora este año el Día Internacional del Orgullo 2026. Bajo el lema de 'Orgullosas', la iniciativa pone el foco en visibilizar a las mujeres LGTBI desde una mirada intergeneracional, poniendo en valor la memoria y legado de aquellas generaciones que tuvieron que vivir su identidad y sus relaciones desde el silencio y la invisibilidad.