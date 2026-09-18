La Junta impulsa La Azulejera como el gran motor de crecimiento de la vivienda en Granada

Granada, 18 de septiembre de 2026. La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha anunciado este viernes la apuesta del Gobierno andaluz por La Azulejera como el gran motor del crecimiento de la vivienda de la ciudad de Granada. Díaz ha detallado que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) está ultimando el proyecto básico de una parcela de este sector, que, en su conjunto, podrá alcanzar las 1.600 viviendas. Esta parcela, con capacidad para 92, cuenta ya con la supervisión favorable de AVRA, así como con el estudio de detalle definitivo.