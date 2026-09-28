La Junta inaugura una unidad de salud mental en Huelva con 13 consultas y refuerzo de plantilla

Huelva, 28 de septiembre de 2026. El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, acompañado por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha inaugurado este lunes las nuevas instalaciones de la Unidad de Salud Mental Comunitaria de Huelva, que se traslada desde la plaza Houston a la calle de Las Hermandades. En esta nueva ubicación, la unidad amplía sus consultas de ocho a 13 y cuenta con circuitos diferenciados para la población adulta y la infanto-juvenil.