La Junta lanza una plataforma para unificar atestados de policías locales

Córdoba, 21 de julio de 2026. El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha presentado este martes en Córdoba el proyecto AWA (Atestados Web de Andalucía) junto con el alcalde de la ciudad, José María Bellido, una plataforma pública diseñada para la gestión integral de diligencias y atestados policiales mediante una aplicación web que permitirá avanzar en la digitalización y homogeneización de los procedimientos de las policías locales andaluzas.