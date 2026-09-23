Junta pide que la próxima PAC contemple fondos suficientes para el sector ecológico andaluz

Sevilla, 23 de septiembre de 2026. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha reclamado este miércoles que la próxima Política Agraria Común (PAC) garantice un marco adecuado para la producción ecológica y, especialmente, que el nuevo modelo "no ponga en riesgo" los avances alcanzados por el sector. Así lo ha trasladado, durante la reunión de trabajo mantenida con representantes de Ecovalia, la asociación profesional española de la producción ecológica.