La Junta pide reactivar OCON-Sur por la creciente inseguridad del narcotráfico en Andalucía

Málaga, 18 de agosto de 2026. La vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha señalado este martes que el Gobierno andaluz exige al Gobierno de España la reactivación "inmediata" del Organismo Coordinador de Operaciones Antidroga (OCON-Sur) ante el "clima de inseguridad" generado por el narcotráfico en la comunidad autónoma, tras los recientes episodios de violencia registrados en las localidades de Isla Cristina (Huelva) y Utrera (Sevilla). (Fuente: Junta de Andalucía)