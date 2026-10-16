La Junta presenta al Consejo la segunda fase de acciones tras el incendio de Niebla (Huelva)

Aznalcóllar (Sevilla), 16 de octubre de 2026. La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fina Martínez, ha visitado este viernes Aznalcóllar, donde ha mantenido un encuentro en el Ayuntamiento con el alcalde, Juan José Fernández, para abordar asuntos de interés para el municipio sevillano. En una jornada en la que también se ha realizado un recorrido por terrenos afectados por el incendio forestal de Niebla y se ha abordado el seguimiento de las reparaciones de infraestructuras dañadas por el tren de borrascas de principios de año.