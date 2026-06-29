La Junta refuerza la lucha contra la violencia de género con el spot de la campaña de verano

Sevilla, 29 de junio de 2026. El Gobierno andaluz va a reforzar la lucha contra la violencia de género y sexual durante el verano lanzando un año más una nueva campaña de difusión del teléfono andaluz de atención a las mujeres 900 200 999. En esta edición la actuación de sensibilización y prevención lleva el lema 'Hay mucha vida detrás de una llamada' y la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en funciones, Loles López, ha animado a que "el 900 200 999 esté grabado en los móviles de todas las andaluzas y andaluces".