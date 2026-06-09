La Junta resalta la economía azul como motor de futuro en Andalucía

Motril (Granada), 9 de junio de 2026. El consejero en funciones de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha participado este martes en Motril (Granada) en la gala de entrega de los VII Premios PROA, organizados por el Clúster Marítimo-Marino de Andalucía, donde ha reivindicado la economía azul como "uno de los grandes motores de futuro de Andalucía" y ha destacado el potencial de un sector que genera cerca de 300.000 empleos y agrupa a más de 35.000 empresas vinculadas al mar.