La Junta y el Sindicato Médico Andaluz alcanzan un acuerdo para mejorar condiciones laborales

Sevilla, 29 de julio de 2026. El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, y el presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, han firmado este miércoles 29 en Sevilla un acuerdo para la mejora de las condiciones profesionales del personal médico y facultativo del sistema sanitario público de Andalucía. Una hoja de ruta, ha dicho Sanz, que representa una "respuesta propia de Andalucía a las principales reivindicaciones del colectivo médico que están dentro de nuestras competencias".