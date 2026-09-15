Junta y sindicatos negociarán "dentro de muy poco" para "corregir agravios"

Mérida, 15 de septiembre de 2026. La portavoz de la Junta y consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha avanzado que el Ejecutivo autonómico y sindicatos abrirán "dentro de muy poco" la negociación para "corregir agravios" en Administración General. "Vamos a trabajar para que ese sector, en concreto Administración General, pueda recibir el trato que se merece, hacerlo de su mano --con los sindicatos-- y corregir esa situación que, lamentablemente, tienen porque durante años no se ha prestado la atención debida", ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.