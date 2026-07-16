La Junta ve en el sector de la defensa "una oportunidad histórica" para Andalucía

Sevilla, 16 de julio de 2026. La Junta de Andalucía ha destacado el potencial del sector de la defensa como una oportunidad estratégica para seguir impulsando el crecimiento económico, la innovación y la creación de empleo de calidad en la región, consolidada ya como uno de los grandes motores en España en este ámbito. Así lo han resaltado la vicepresidenta tercera de la Junta y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, y el consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, durante la presentación de la Alianza Andaluza de la Industria de Defensa, una iniciativa promovida por los principales clústeres empresariales del sector en la comunidad con el respaldo del Gobierno andaluz.