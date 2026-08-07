Junts se erige como alternativa tras dos años de mandato de Illa: "Está hundiendo Catalunya"

Barcelona, 7 de agosto de 2026. La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha erigido a su partido como alternativa al Govern del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, cuando se cumplen dos años del inicio de su mandato: "Está hundiendo Catalunya, se está cargando el país de arriba a abajo". En una rueda de prensa ante el Parlament este viernes, Sales ha criticado que Catalunya "está peor que hace dos años" y ha puesto el foco en cuestiones como las infraestructuras, las listas de espera en Sanidad o dependencia, Educación, vivienda o seguridad.