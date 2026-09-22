Junts irá a la cumbre educativa sin sumarse a "un falso consenso o un ejercicio de propaganda"

Barcelona, 22 de septiembre de 2026. El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha explicado que asistirán a la cumbre educativa que el Govern ha convocado el viernes en el Palau de la Generalitat por respeto institucional y para escuchar, pero no participarán de "un falso consenso o de un ejercicio de propaganda". En rueda de prensa este martes en la Cámara catalana, ha criticado que se haya convocado esta cumbre sin contar con todos los representantes de la comunidad educativa así como que la consellera del ramo, Esther Niubó, siga al frente. (Fuente: Parlament Catalunya)