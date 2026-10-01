Junts rechaza los decretos de vivienda del Gobierno y pide su retirada

Madrid y Barcelona, 1 de octubre de 2026. La Ejecutiva de Junts per Catalunya ha rechazado validar los dos decretos de vivienda que el Gobierno llevará este viernes al Congreso de los Diputados y ha pedido su retirada, además de solicitar un nuevo texto que "comience a revertir la grave situación de la vivienda". En el comunicado de este jueves por la noche, ha considerado que "muchas de las medidas incluidas provocarán el efecto contrario de lo que pretenden", y asegura que reducirán la oferta de viviendas de alquiler e incrementarán los precios. (Fuente: Europa Press / Junts / Congreso / Moncloa)