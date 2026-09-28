Junts reclama a todos dejar las "trincheras" y lograr un mínimo común denominador en vivienda

Barcelona, 28 de septiembre de 2026. El portavoz de Junts, Josep Rius, ha reclamado este lunes a todas las partes salir de las "trincheras" para llegar a un mínimo común denominador que haga posible que el real decreto del Gobierno sobre medidas urgentes en materia de vivienda salga adelante. "Para hacer posible este acuerdo, es necesario que todo el mundo salga de sus trincheras y se llegue a un mínimo común denominador. Todos estamos de acuerdo en que no deben haber más casos como el de Maricarmen", ha subrayado en rueda de prensa. (Fuente: Junts)