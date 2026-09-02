JUPOL pide la dimisión de Marlaska por la gestión del Gobierno de la crisis migratoria de Ceuta

Madrid, 2 de septiembre de 2026. El sindicato de la Policía Nacional, JUPOL, ha exigido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska; el director general de la Policía, Fernando Pardo; y el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Pérez Triano; por la gestión de la crisis migratoria que continúa afectando a la ciudad autónoma. El secretario nacional de Especialidades del sindicato, José Luis Dalcaz, ha indicado además que las órdenes del Gobierno durante la gestión de la crisis pusieron en peligro "la seguridad de los policías, de los guardias civiles y de las propias personas que saltaron".