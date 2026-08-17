Kang-In Lee: "Vengo con la ambición de poder ganarlo todo en el Atlético de Madrid"

Madrid, 17 de agosto de 2026.
El atacante surcoreano del Atlético de Madrid Kang-In Lee ha comentado este lunes que llega al conjunto colchonero con "la ambición de poder ganarlo todo" y destacó la "pasión" con la que el técnico argentino Diego Pablo Simeone vive el día a día. "Estoy muy contento de unirme a este gran club, con muchas ganas de empezar, con muchas ganas de ayudar al equipo y poder ganar muchos títulos juntos. Vengo con la ambición de poder ganarlo todo. He venido aquí porque creo que podré ganar la Liga. Solo tengo en mi mente ayudar al equipo para que pueda ganar", afirmó el surcoreano durante su presentación como nuevo jugador del Atlético de Madrid.