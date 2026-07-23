Karim Adeyemi: "Hansi Flick me pidió que lo diera todo y le dije que estoy preparado"

Barcelona, 23 de julio de 2026. El nuevo jugador del FC Barcelona Karim Adeyemi ha asegurado este jueves, durante su presentación oficial como blaugrana, que su nuevo entrenador, Hansi Flick, fue determinante para aceptar la oferta del club catalán, al confiar en él pese a reconocer que la pasada temporada no fue la mejor de su carrera, y dejó claro que llega al Barça "para ganar" y dispuesto a "darlo todo" por el equipo. "Hablé mucho con Flick y confié en él desde el primer momento. Me explicó qué necesitaba el club y el equipo y le dije que estaba preparado para hacer todo lo que hiciera falta para ayudar al equipo a conseguir nuestros objetivos. Me dijo que era un paso muy importante para mí, que este es un club diferente, el más grande del mundo, y me preguntó si estaba preparado. Le respondí que sí, que jugaría donde me necesitara. Para mí no hay ningún problema, solo quiero darlo todo por el club y por el equipo", afirmó en rueda de prensa.