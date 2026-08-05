Kerolin Nicoli: "Demostraré en el campo el esfuerzo que ha hecho el Barça para traerme"

Barcelona, 5 de agosto de 2026. La nueva delantera del FC Barcelona Femení Kerolin Nicoli ha asegurado este miércoles, durante su presentación oficial como jugadora azulgrana, que quiere responder sobre el terreno de juego a la confianza depositada por el club catalán tras convertirse en el fichaje más caro de la historia de la sección, y ha afirmado que demostrará "en el campo" el esfuerzo realizado para incorporarla. "Voy a demostrar en el campo el esfuerzo que ha hecho el Barça para traerme. Estoy muy agradecida por la oferta y por todo lo que el club ha hecho para que pudiera estar aquí. Creo que hice una muy buena temporada en el Manchester City y ahora quiero responder sobre el césped", declaró a los medios.