Los lácteos dinamizan el sector alimentación con presencia en el 100% de los hogares españoles

Madrid, 3 de junio de 2026. La industria láctea se consolida como uno de los principales motores del sector de alimentación en España, según un estudio presentado por Worldpanel by Numerator en el marco del Día Internacional Lácteo que organiza la Federación Nacional de Industrias Lácteas (FeNIL). Durante el encuentro, se ha señalado que los lácteos son la segunda categoría de alimentación con mayor peso en la cesta de la compra. Están presentes en el 100% de los hogares y en el 46% de las ocasiones de consumo. Además, su adquisición se asocia a hábitos de compra más amplios y completos. Asimismo, se ha puesto de relieve la fortaleza y diversidad del conjunto de las categorías lácteas, así como la capacidad de la industria para transformar la innovación en crecimiento. Por otro lado, en la jornada se ha insistido en la importancia de trasladar información rigurosa sobre la contribución de estos alimentos a la salud. Un encuentro que reunió a representantes de la Administración, la comunidad científica y la industria para analizar los retos y oportunidades de un sector estratégico para la alimentación y el medio rural.