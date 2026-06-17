Lanzan una guía que aborda la esclerosis múltiple en las diferentes etapas vitales de la mujer

Barcelona, 17 de junio de 2026. Unas 60.000 personas en España conviven con esclerosis múltiple y, de ellas, 7 de cada 10 son mujeres. Para analizar la enfermedad desde una perspectiva de género, la Fundació Esclerosi Múltiple, con la colaboración de Sandoz, ha impulsado una guía que muestra el impacto de la enfermedad en la vida de las mujeres más allá de los síntomas físicos para acompañarlas en las diferentes etapas de su vida. La guía apunta que factores como la menstruación, el embarazo, el posparto o la menopausia influyen en los síntomas de la enfermedad, en su evolución y en la toma de decisión de tratamientos. Estos periodos no están suficientemente estudiados y en la menopausia los síntomas se solapan o no se identifican con claridad. Esta enfermedad neurológica autoinmune también tiene un gran impacto emocional y social. La ansiedad, la depresión, la fatiga o la dificultad para conciliar el tratamiento con la vida laboral y familiar forman parte de la realidad de muchas pacientes. Los expertos defienden la necesidad de avanzar hacia una atención más personalizada, incorporando la perspectiva de género tanto en la investigación como en el abordaje sanitario y social de la enfermedad.