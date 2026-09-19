Laporta pide aprobar más deuda para ir "un paso por delante" de los rivales

Barcelona, 19 de septiembre de 2026. El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha defendido este sábado ante la Asamblea General Ordinaria del club la necesidad de aprobar las dos operaciones de financiación previstas, con 300 millones de euros adicionales para el Espai Barça y una emisión de bonos de 210 millones garantizados con derechos audiovisuales, al tiempo que ha reivindicado la situación deportiva del primer equipo y ha asegurado que el club afronta un momento clave en el que debe ser capaz de ir "un paso por delante" de los rivales.