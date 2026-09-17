'Lavapiés al límite" celebra la cancelación de 'Tapapiés' por ocasionar "molestias a vecinos"

Madrid, 17 de septiembre de 2026. La plataforma 'Lavapiés al límite', representada por su portavoz Paco Segura, ha celebrado la cancelación del festival 'Tapapiés', que el año pasado provocó "una invasión" en el barrio madrileño. Además, el portavoz de la plataforma ha criticado que este festival promovía "el consumo de alcohol en las calles, la suciedad y molestias a los vecinos". Por último, Paco Segura ha denunciado que Lavapiés se está conviertiendo en un barrio donde "los comercios que cierran se convierten en pisos turísticos".