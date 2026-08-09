Leganés se prepara para vivir las fiestas de Nuestra Señora de Butarque

Madrid, 9 de agosto de 2026. La Peña Silver de Leganés ha celebrado en la mañana de este domingo su tradicional concurso de tapas que da el pistoletazo de salida a las fiestas patronales de Nuestra Señora de Butarque. El presidente de la Peña Silver ha explicado todas las actividades que tienen preparadas para estos festejos, que se extenderán hasta el próximo 16 de agosto. Por su parte, la concejala de Festejos del Ayuntamiento de Leganés, Almudena Jiménez, ha puesto en valor el trabajo de las peñas para llenar de actividades la semana de fiestas.