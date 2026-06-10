León XIV define la Sagrada Familia como "signo de unidad y concordia"

Barcelona, 10 de junio de 2026. El Papa León XIV ha definido la basílica de la Sagrada Familia, proyectada por el arquitecto Antoni Gaudí --de cuya muerte se cumplen 100 años este miércoles--, como "signo también de unidad y de concordia". "La ciudad condal y toda Cataluña se reúnen en este templo, signo también de unidad y de concordia, y alzan su mirada para encontrarse con el rostro de Dios Padre, resplandeciente en su Hijo hecho hombre, Jesucristo", ha subrayado el Pontífice, este miércoles, en su homilía durante la misa en la Sagrada Familia, antes de la bendición de la Torre de Jesucristo. (Fuente: RTVE/Pool)