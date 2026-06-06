León XIV invita a los jóvenes en la multitudinaria Vigilia a "cambiar la historia" con el amor

Madrid, 6 de junio de 2026. Miles de jóvenes, unas 500.000 personas según delegación del Gobierno, han asistido este sábado a la Vigilia de Oración de los jóvenes celebrada en la Plaza de Lima de Madrid. En el Paseo de la Castellana, el papamóvil se ha detenido en diferentes ocasiones ya que León XIV ha bendecido a varios bebés en el trayecto. El Pontífice durante la vigilia ha pedido a la juventud congregada que no tengan miedo de ser sacerdotes o casarse y formar familias. (Fuente: Europa Press/Cellnex)