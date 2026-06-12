León XIV en la misa de despedida de Tenerife: "¡Abran a todos este mar de amor!

Santa Cruz De Tenerife, 12 de junio de 2026. El Papa León XIV ha agradecido a las islas canarias la "primera acogida" que hacen a las personas migrantes tras un viaje "expuesto a peligros y violencias inenarrables" y ha pedido a los fieles que abran a todos este "mar de amor". "¡Abran a todos este mar de amor! Este es mi deseo y mi oración para ustedes y para todos aquellos que encuentren en su camino", ha exclamado el Pontífice, este viernes, en su homilía durante la misa de despedida en Santa Cruz de Tenerife. (Fuente: RTVE/Pool)