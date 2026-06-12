León XIV regresa a Roma "conmovido" por el "gran afecto" recibido en España

Santa Cruz De Tenerife, 12 de junio de 2026.
El Papa León XIV ha asegurado que regresa a Roma "conmovido" por el "gran afecto" que ha recibido esta semana y ha destacado el "gran corazón católico de España". "Regreso a Roma conmovido por el gran afecto con el que me han recibido y reconfortado por los testimonios de fe y amor a la Iglesia, expresiones del gran corazón católico de España", ha subrayado al final de la misa en Santa Cruz de Tenerife, su último acto multitudinario antes de su regreso al Vaticano.
(Fuente: RTVE/Pool)