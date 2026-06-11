León XIV reza por los migrantes que han muerto en el mar y pide "humanidad y misericordia"

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de junio de 2026. El Papa León XIV ha rezado "por los hermanos y las hermanas que han perdido la vida en el mar" y ha pedido mantener "vivos" los "sentimientos de humanidad, misericordia y compasión", durante la misa que ha celebrado en el Estadio de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, en el marco de la tercera etapa de su viaje a España, que concluirá este viernes con su visita a Tenerife. "Les invito también a rezar juntos, en esta Santa Misa, por los hermanos y las hermanas que han perdido la vida en el mar", ha instado el Pontífice. "Pidamos al Señor que en este momento estén vivos en nosotros los mismos sentimientos de humanidad, misericordia y compasión del Corazón del Salvador", ha añadido. (Fuente: RTVE / Pool)