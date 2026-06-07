León XIV vuelve a ser aclamado por los madrileños en su tercer recorrido en papamóvil

Madrid, 7 de junio de 2026. León XIV ha salido poco después de las 9.00 de la mañana de la Nunciatura Apostólica, donde ha pasado su primera noche en Madrid, tras su intensa jornada de este sábado, para dirigirse a la multituinaria misa que se va a celebrar a partir de las 10.00 horas en la Plaza de Cibeles, donde ya le esperan miles de fieles. Al terminar el recorrido, el Papa ha sido recibido por los Reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, que acuden a la misa, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que le va a entregar las llaves de la ciudad.