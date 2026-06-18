La ley que baja las ratios continúa su tramitación tras rechazar el Congreso las enmiendas

Madrid, 18 de junio de 2026. El proyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, y se adoptan otras medidas para la mejora del sistema educativo, continuará su tramitación en el Congreso de los Diputados después de que la Cámara Baja haya rechazado este jueves las enmiendas a la totalidad registradas por EAJ-PNV y Junts. El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado ambas enmiendas a la totalidad, que se han votado conjuntamente, por 329 votos en contra, 11 votos a favor (Junts y PNV) y 7 abstenciones (ERC). (Fuente: Congreso)