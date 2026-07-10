Liberadas 26 mujeres explotadas sexualmente por una red criminal china

Madrid, 10 de julio de 2026. La Policía Nacional y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han liberado a 26 mujeres que eran explotadas sexualmente en prostíbulos de varias provincias españolas en una operación en la que han sido detenidas 16 personas y clausurado once prostíbulos. Las víctimas permanecían bajo un régimen de esclavitud en el que debían estar disponibles las 24 horas del día siete días a la semana, realizar servicios sin preservativo y sin posibilidad de rechazar ningún cliente, según ha informado la Policía Nacional (Fuente: Policía Nacional)