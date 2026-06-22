Llega la ola de calor a Valencia: “Es importante estar bien hidratado”

Valencia, 22 de junio de 2026. La técnica superior de meteorología en AEMET Comunitat Valenciana, Marta Ferri, señalaba que ya ha llegado la ola de calor a Valencia y muestra importancia a "estar bien hidratado" durante el día. Uno de los problemas que observa es que el calor se combina con la humedad en Valencia, por eso hay días más cálidos. El portavoz del Ayuntamiento de Valencia, Juan Carlos Caballero, explicaba que el Ayuntamiento ha instalado 39 refugios climáticos distribuidos por los diferentes barrios y 77 fuentes de agua potable refrigerada para combatir el calor en la ciudad.