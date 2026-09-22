Llega el Proyecto RADAR a Extremadura para detectar la enfermedad renal crónica

Madrid, 22 de septiembre de 2026. La enfermedad renal crónica afecta a una de cada diez personas en el mundo. En España, se calcula que dos de cada tres personas que la padecen no lo saben, ya que puede avanzar durante años sin dar síntomas. Por eso, detectarla a tiempo es clave. El Servicio Extremeño de Salud (SES) y Fundesalud, con la colaboración de Boehringer Ingelheim y el aval del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres (COF) y ALCER Cáceres han desarrollado el Proyecto RADAR, una iniciativa de detección precoz de la enfermedad renal crónica entre la población rural de Extremadura. A través de una unidad móvil, que recorrerá 14 municipios extremeños, las personas que se acerquen podrán hacerse una sencilla prueba de orina gratuita para detectar posibles signos de enfermedad renal crónica. Los resultados estarán disponibles en pocos minutos y, si se detecta alguna señal de alerta, la persona será remitida a su centro de salud para continuar el estudio. La detección temprana de la ERC es esencial para prevenir su progresión y mejorar los resultados a largo plazo.