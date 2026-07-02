Llorca afirma que sobre la candidatura del PPCV "no hay novedades"

Valencia, 2 de julio de 2026. El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que está "súper orgulloso" de formar parte de un partido que está "tan unido en la Comunitat Valenciana" y ha indicado que, sobre la candidatura de la formación a las próximas elecciones autonómicas, "no hay novedades que decir". Al mismo tiempo, ha negado que le hayan molestado las palabras al respecto del presidente del PP de la provincia de Valencia y de la Diputación, Vicent Mompó. Por otro, lado se ha mostrado "satisfecho" con los datos del paro del mes de junio difundidos este jueves y ha valorado que son "muy positivos" en la Comunitat Valenciana. (Fuente: Generalitat)