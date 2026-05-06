Llorca afirma que hay “contacto” con la valenciana afectada por hantavirus

Valencia, 6 de mayo de 2026. El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado que ha habido "contacto" con la persona valenciana afectada por un brote de hantavirus que estaba a bordo del crucero de Cabo Verde. Llorca ha señalado que la valenciana está en "buen estado" de salud en un tema que lo está llevando la Conselleria de Sanitat. Además, ha anunciado que este jueves harán una propuesta a los sindicatos docentes sobre "todos los temas que reivindican". Por otro lado, ha reiterado que no hay "novedad" sobre negociaciones de presupuestos con Vox y le "gustaría" llegar a un acuerdo. (Fuente: Generalitat)