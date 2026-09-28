Llorca anuncia que las 260.000 familias con dos hijos serán consideradas numerosas

Valencia, 28 de septiembre de 2026. El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado en el Debate de Política General que impulsará las modificaciones normativas necesarias para que las alrededor de 260.000 familias valencianas que tienen dos hijos sean consideradas familias numerosas, "con todas las ventajas y ayudas que ello comporta". "Porque en la Comunitat Valenciana de hoy, tener dos hijos ya es un acto de confianza en el futuro. Y un gobierno tiene que estar al lado de quien confía", ha dicho durante su discurso inicial en el debate que se celebra en Les Corts.