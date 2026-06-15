Llorca anuncia que negocia la nueva financiación autonómica pero pide que se debata en el CPFF

Valencia, 15 de junio de 2026. El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado que la Comunitat Valenciana se abre a negociar el nuevo modelo de financiación planteado por el Gobierno de España, pero ha reclamado que esa negociación se lleve a cabo en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde se pueda abordar con "todos juntos en una mesa" y con "transparencia". En este sentido, ha rechazado de nuevo participar en reuniones bilaterales: "Quiero que no me engañen". (Fuente: Generalitat)